ЦАХАЛ назвал число запущенных по Израилю ракет и дронов

Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки.

С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".

ЦАХАЛ прокомментировал атаку иранских беспилотников

"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", отметил он.

Хагари добавил, что армия Израиля "все еще находится в состоянии повышенной готовности" и "регулярно проводит оценку ситуации".