ЦАХАЛ назвал число запущенных по Израилю ракет и дронов

ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил 350 снарядов по Израилю
Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки.
С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".
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"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", отметил он.
Хагари добавил, что армия Израиля "все еще находится в состоянии повышенной готовности" и "регулярно проводит оценку ситуации".
"Мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) утвердили оперативные планы как для наступательных, так и оборонительных действий", - сообщил он.