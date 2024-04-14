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ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил 350 снарядов по Израилю

Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки.

ЦАХАЛ назвал число запущенных по Израилю ракет и дронов
© globallookpress.com

С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".

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"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", отметил он.

Хагари добавил, что армия Израиля "все еще находится в состоянии повышенной готовности" и "регулярно проводит оценку ситуации".

"Мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) утвердили оперативные планы как для наступательных, так и оборонительных действий", - сообщил он.