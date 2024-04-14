В Иране заявили, что предупредили соседние страны об атаке на Израиль

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна сообщила соседним государствам об атаке на Израиль за трое суток до начала. Об этом он сообщил Al Hadath.

«Мы оповестили соседние страны за 72 часа до удара», — сказал Абдоллахиян.

До этого сообщалось, что Иран довел до сведения администрации Соединенных Штатов, что удар по Израилю носил «ограниченный характер». Абдоллахиян также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Сообщалось, что военнослужащие США перехватили более 70 беспилотных летательных аппаратов и как минимум три баллистические ракеты, которые были выпущены Ираном.

Ранее в НАТО осудили эскалацию со стороны Ирана.