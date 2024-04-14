Армия Израиля не расценивает атаку Ирана как открытие второго фронта

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер заявил, что атаку Ирана не нужно расценивать как открытие второго фронта для Израиля. Его цитирует британский телеканал Sky News.

Лернер подчеркнул, что он «определенно надеется» на это. При этом он отметил, что необходимо готовиться и к такому исходу.

«Мы должны быть готовы к такой реальности. Наша цель состоит в обеспечении безопасности граждан Израиля», — добавил представитель израильской армии.

14 апреля официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

До этого глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что ВС Ирана пока не намерены продолжать боевые действия против Израиля, а операция «Правдивое обещание», которую провели в ночь на 14 апреля, полностью завершена.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».