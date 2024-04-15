Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — заявили в ведомстве.
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