Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — заявили в ведомстве.

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Ранее ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении.

Также за прошедшие сутки ВС России поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T и склад ВСУ.