Глава Пентагона провел второй разговор с израильским коллегой

Глава министерства обороны США Ллойд Остин провел второй за сутки разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом и пообещал поддержку со стороны Вашингтона в свете ударов Ирана по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Разговор министров состоялся вечером в субботу по времени Вашингтона. Остин заявил Галанту о "несокрушимой поддержке" обороны Израиля "в свете беспрецедентной атаки с территории Ирана".

"Остин и министр Галлант высоко оценили экстренные оборонительные меры и тесное сотрудничество, предпринятое для отражения иранской атаки на Израиль. Госсекретарь Остин вновь четко заявил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку со стороны США по вопросу обороны от любых будущих атак со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе", - говорится в пресс-релизе Пентагона.

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари ранее сообщил, что Израилю в отражении атаки попомнили Центральное командование ВС США, Британии и Франция.