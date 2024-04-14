Эксперт раскритиковал западные системы ПВО

Опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, показал неэффективность западного подхода к построению противовоздушной обороны (ПВО). Об этом РИА Новости заявил ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.

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По мнению военного аналитика, на Западе создавали обновленную систему противовоздушной обороны, которая называется интегрированной или распределенной. По замыслу Североатлантическому альянсу (НАТО), такая система ПВО позволяет распределять на местности как средства обнаружения, так и средства поражения.

При этом система задумана таким образом, что выведение из строя отдельных элементов не приводит к ее обрушению.

«Эта система оказалась неэффективна против наших гиперзвуковых комплексов, средств нападения со сниженной радиолокационной заметностью и особенно нашего подхода к организации комбинированных ударов, включающих различные средства нападения, в том числе беспилотники и ложные цели», — отметил эксперт.

13 апреля Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки российские средства ПВО нейтрализовали 222 украинских беспилотных летательных аппарата.

По данным ведомства, российская армия уничтожила восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Vampire», а также управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.

Помимо того, усилиями оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесено поражение живой силе и оборонной технике украинской армии в 112 районах.

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