Советник главы ДНР рассказал об увеличении числа взятых в плен солдат ВСУ

За последнее время число солдат Вооруженных сил Украины, которые были взяты в плен, существенно увеличилось. При этом командование украинской армии прослушивает российский радиоканал, предназначенный для этого, и наказывает желающих сдаться. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщил советника главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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По его словам, рост количества желающих сдаться в плен происходит на фоне того, что Россия ведет активные наступательные действия. Однако существует проблема — солдат украинской армии, которые хотели бы сдаться и проинформировали об этом российскую сторону по радиоканалу «Волга», расстреливают в спину их же сослуживцы.

— Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но, тем не менее, тенденция по сдаче сегодня видна, — цитирует Кимаковского РИА Новости.

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