«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

Операция Ирана против Израиля стала успешной, ракеты и беспилотники преодолели системы ПРО. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский гостелеканал Press TV.

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«Мы действительно знаем, что наша операция была успешнее, чем ожидалось», — сказал генерал.

По его словам, реакция Тегерана на любую агрессию со стороны Израиля «будет более суровой».

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Раннее российский военный эксперт Шурыгин указал, что многие ударные средства Ирана достигли целей, поскольку массированная атака перегрузила систему ПВО Тель-Авива. В частности, Израиль не смог перехватить новейшие ракеты «Фатах», сейчас это один из главных козырей Тегерана.