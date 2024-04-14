«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль
Операция Ирана против Израиля стала успешной, ракеты и беспилотники преодолели системы ПРО. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский гостелеканал Press TV.
«Мы действительно знаем, что наша операция была успешнее, чем ожидалось», — сказал генерал.
По его словам, реакция Тегерана на любую агрессию со стороны Израиля «будет более суровой».
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Раннее российский военный эксперт Шурыгин указал, что многие ударные средства Ирана достигли целей, поскольку массированная атака перегрузила систему ПВО Тель-Авива. В частности, Израиль не смог перехватить новейшие ракеты «Фатах», сейчас это один из главных козырей Тегерана.
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