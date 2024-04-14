Израиль заявил о сорванной непревзойденным образом атаке Ирана

Минувшей ночью Израиль превосходно отразил иранскую атаку, и вместе с силами коалиции действовал исключительно. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. При этом он добавил, что говорить об окончании кампании еще рано.

«Ночью мир увидел истинное лицо Ирана - террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями ракет и беспилотников. Мир также увидел силу Армии обороны Израиля и силу коалиции - Израиль, США и партнеры сорвали эту атаку непревзойденным образом. Кампания еще не окончена, мы бдительны и сильны», - написал Галант в социальной сети X (ранее Twitter).

Ночью ЦАХАЛ действовал, по слова министра обороны, исключительно, и продолжит быть готовым к любому сценарию.

Американское издание The New York Times, ссылаясь на представителей Израиля, сообщило о выпущенных Тегераном 185 беспилотниках и 36 крылатых ракетах, а также 110 ракетах класса «земля-земля».

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

Иранская атака на Израиль произошла ночью 14 апреля. Элитные подразделения вооруженных сил исламской республики КСИР (Корпус стражей исламской революции) отмечали, что удар по территории Израиля последовал в ответ на разрушение израильской авиацией консульства Ирана в Сирии в начале апреля.