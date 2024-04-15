Российские военные нанесли удар по расположению наемников из Франции в городе Славянск, подконтрольном Вооруженным силам Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов ранее сообщал, что украинской армии передали новую партию французских гаубиц CAESAR.

— По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, — приводит слова Лебедева РИА Новости.

14 апреля российские военные нанесли удар по одной из крупнейших ТЭС на Украине, заявил координатор николаевского подполья. В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины» сообщили, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

Кроме того, российские бойцы нанесли удар по украинским бойцам батальона «Кракен» в Купянске. Снаряды также попали в небольшие скопления бойцов Вооруженных сил Украины возле сел Новоосиново и Ольховка.