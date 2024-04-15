Подполье сообщило об ударе российской армии по французским наемникам в Славянске
Российские военные нанесли удар по расположению наемников из Франции в городе Славянск, подконтрольном Вооруженным силам Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов ранее сообщал, что украинской армии передали новую партию французских гаубиц CAESAR.
— По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, — приводит слова Лебедева РИА Новости.
14 апреля российские военные нанесли удар по одной из крупнейших ТЭС на Украине, заявил координатор николаевского подполья. В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины» сообщили, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.
Кроме того, российские бойцы нанесли удар по украинским бойцам батальона «Кракен» в Купянске. Снаряды также попали в небольшие скопления бойцов Вооруженных сил Украины возле сел Новоосиново и Ольховка.