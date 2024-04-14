Российский снайпер Константин победил в 17 дуэлях с бойцами ВСУ

Российский снайпер Константин рассказал ТАСС о 17 поединках со снайперами ВСУ и наемниками, в которых вышел победителем.

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Он пояснил, что считает выигранную дуэль показателем эффективности работы снайпера.

"...Это высший пилотаж и только там, где ты стоишь против такого же равного или даже превосходящего противника, только там ты можешь показать, кто ты есть и чего ты стоишь. Это своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак", - отметил Константин.

Напомним, что самому результативному снайперу СВО майору Ярославу Якубову с позывным "Ярый" в декабре 2023 года было присвоено звание "Герой России". Командир группы тяжелых снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ за время СВО уничтожил более 100 целей.

Он получил несколько серьезный ранений, но по-прежнему продолжает воевать. Долгое время группа "Ярого" работала на Угледарском направлении. Здесь она устроила настоящий снайперский террор врагу. Как огня боятся снайперов-морпехов наемники, на которых здесь открыли охоту.