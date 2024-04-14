Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апреля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в израильском кибуце Гонен на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В субботу вечером пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, армия находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.