КСИР пообещал зеркально ответить США на любые действия против Ирана

Иран пообещал дать «зеркальный ответ» Вашингтону в случае любых враждебных действий в сторону Тегерана. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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«Террористический режим США предупрежден, что любая поддержка и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведет к решительному и зеркальному ответу со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран», - передает слова КСИР РИА Новости.

Корпус стражей исламской революции также заверил иранцев? что до конца будет защищать интересы страны и препятствовать врагам, пытающимся подорвать ее безопасность.

Согласно сообщениям КСИР, Иран уничтожил все военные цели на территории Палестины. В ходе атаки применялись ракеты и БПЛА, использовались стратегические разведывательные возможности.

Иран поднял в воздух свои беспилотники ночью 14 апреля с целью атаковать израильские объекты в Палестине. Десятки БПЛА и ракет направились к Израилю. Несколько иранских дронов уничтожили ВС США. Как сообщает РИА Новости, дроны были сбиты в провинциях Эс-Сувейда и Дераа в Сирии.