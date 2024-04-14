$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Израиль начал глушить сигналы GPS для срыва атаки иранских БПЛА

Военные Израиля начали глушить сигналы навигационной системы GPS в ряде регионов страны для того, чтобы сорвать атаку иранских БПЛА, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В Израиле перестал работать GPS
© ТАСС
«Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Al Mayadeen сообщало, что Иран запустил гиперзвуковые ракеты по Израилю.

По данным ABC News, целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты.

Военные новости
Даниэль Хагари
ЦАХАЛ
Израиль
Иран, Исламская Республика
конфликт