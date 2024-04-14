В Израиле перестал работать GPS

Военные Израиля начали глушить сигналы навигационной системы GPS в ряде регионов страны для того, чтобы сорвать атаку иранских БПЛА, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Al Mayadeen сообщало, что Иран запустил гиперзвуковые ракеты по Израилю.

По данным ABC News, целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты.