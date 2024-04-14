США пока не комментируют данные о запуске беспилотников из Ирана

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Пентагон в курсе сообщений о запуске Ираном десятков боевых беспилотников в направлении Израиля, но пока никак их не комментирует. Об этом заявил ТАСС представитель американского оборонного ведомства.

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По его словам, в Пентагоне "в курсе сообщений" о запуске беспилотников из Ирана, но ему "на данный момент нечего сказать" на этот счет. Представитель оборонного ведомства при этом оставил без ответа вопрос ТАСС о том, применяют ли США свои военные силы и средства против иранских беспилотников.