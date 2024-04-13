В Германии сообщили об уничтожении украинской ПВО Россией

Журналист из Германии Юлиан Репке сообщил, что Россия практически полностью уничтожила систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

«Без сарказма и иронии: украинской ПВО пришел конец», — констатировал он. Как утверждает Репке, в определенных частях Украины еще может работать ПВО, но «90 процентов территории беззащитны перед российскими ударами».

Ранее экс-посол Украины в Европейском союзе (ЕС) Андрей Веселовский заявил, что лишь чудо спасет Вооруженные силы Украины (ВСУ) от прорыва фронта летом. Он утверждает, что еще одной проблемой ВСУ является дефицит средств ПВО. Он признал, что украинские военные вынуждены стрелять всем тем, что у них осталось.