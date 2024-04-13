Только чудо спасет Вооруженные силы Украины (ВСУ) от прорыва фронта летом. Единственное спасение украинских войск назвал экс-посол Украины в Европейском союзе (ЕС) Андрей Веселовский в интервью NV.

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«Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо», — сказал украинский дипломат.

По его словам, еще одной проблемой ВСУ можно является нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что украинские войска вынуждены изо всех сил стрелять всем тем, что осталось, а нового не прибывает или прибывает в очень малом количестве.

Ранее из приказа об укреплении дисциплины, подписанном главкомом ВСУ Александром Сырским, стало известно, что украинские военнослужащие не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют. Сырский отмечает, что в целях предотвращения совершения военных уголовных правонарушений украинскими военными требуется внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ.