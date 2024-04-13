Стали известны подробности участия мужа Блиновской в СВО

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей уже уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине — он участвует в ней с марта 2024 года. Подробности ситуации сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно изданию, предприниматель Алексей Блиновский служит в Донецком корпусе и участвует в СВО. Такое решение, по мнению журналистов, мужчина принял, чтобы с помощью положенных участникам СВО льгот спасти свой бизнес от банкротства и поправить деловую репутацию.

Отмечается также, что следствие обвиняет Блиновского, как и его супругу, в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого у мужчины возникли финансовые трудности. В настоящее время три из двенадцати принадлежащих ему компаний находятся в стадии ликвидации. По еще одной суд начал процедуру банкротства.

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Ранее сообщалось, что в середине февраля блогерша Елена Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Освободить ее из-под стражи суд отказался. Автор «Марафона желаний» находится в СИЗО с конца января.