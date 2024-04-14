Киев попросил передать системы Patriot на любых условиях

Киев просит своих партнеров передать ему системы ПВО, в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если была бы готовность стран, где они (комплексы - прим. ТАСС) расположены, их передать, это был вопрос недель, мы бы их получили. Рассматриваются разные решения. Я говорю: хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте", - сказал Кулеба в эфире телемарафона.

Власти Украины регулярно сообщают о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет к ним и призывают Запад передать их Киеву. В начале апреля британский журнал The Economist сообщал со ссылкой на свои источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось.

9 апреля глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина "отчаянно просит" у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По ее информации, Киев пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot.

Германия поставит Украине дополнительную систему ПВО Patriot

О готовности отправить на Украину одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.