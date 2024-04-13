Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по ряду военных целей шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Альма-эль-Хаеб и Ярине на юге Ливана", - говорится в заявлении. "Ранее сегодня было зафиксировано несколько противотанковых ракет, выпущенных из Ливана [по израильской территории]", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в районе Кфар-Блюма упал БПЛА "Хезболлах", прилетевший из Ливана, о пострадавших не сообщалось, продолжили военные.