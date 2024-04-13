Главком ВСУ рассказал о проблемах в украинской армии

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о проблеме повышения качества подготовки военнослужащих прежде всего пехотных подразделений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Вновь встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия», — обратил внимание главком.

По его оценкам, без подобного вооружения не удастся победить «большую по численности» армию России.

Второй серьезной проблемой, по мнению Сырского, является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения.

До этого Сырский признал, что ВС РФ на ряде направлений фронта добиваются тактического успеха.

Командир батальона специального назначения ВСУ Павел Куриленко заявил, что без западной поддержки страна потеряет территории до Днепра после масштабного наступления ВС РФ в 2024 году.

13 апреля РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанный Сырским, сообщило, что солдаты ВСУ не подчиняются приказам и дезертируют.