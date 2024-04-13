Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля в 8:30.

Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района открыли огонь из стрелкового оружия по позициям соседнего государства в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

В министерстве заявили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры» в указанном направлении.

В Ереване в настоящее время не прокомментировали данный инцидент.

Накануне в минобороны Азербайджана также сообщали, что подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Последние месяцы Армения и Азербайджан работали над заключительным проектом мирного договора по итогам прошедшего в 2020 году конфликта в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдался. Однако в феврале 2024 года Баку и Ереван вновь начали обвинять друг друга в обстрелах.