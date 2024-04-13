Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле границы со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля в 8:30.
Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района открыли огонь из стрелкового оружия по позициям соседнего государства в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.
В министерстве заявили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры» в указанном направлении.
В Ереване в настоящее время не прокомментировали данный инцидент.
Накануне в минобороны Азербайджана также сообщали, что подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
Последние месяцы Армения и Азербайджан работали над заключительным проектом мирного договора по итогам прошедшего в 2020 году конфликта в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдался. Однако в феврале 2024 года Баку и Ереван вновь начали обвинять друг друга в обстрелах.