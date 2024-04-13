Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

В Министерстве обороны России сообщили об очередном сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в субботу, 13 апреля, около 10:30 мск была совершена попытка атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Она была пресечена дежурными средствами ПВО, указали в Минобороны.

Белгородская область подвергалась атакам со стороны Украины утром 12 апреля. Над регионом были замечены шесть беспилотников, четыре из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Еще один дрон был сбит около 16:30 по Москве.

Минобороны сообщало об уничтожении еще двух беспилотников в российском регионе в 16:50 и 17:00 мск.