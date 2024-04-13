Обстановка на фронте для ВСУ ухудшилась из-за атак России. Наступление российской армии в последнее время стало более активным. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий российской армии», — написал Сырский в своем telegram-канале.

Он добавил, что ВС РФ атакуют позиции украинских войск на различных направлениях, применяя бронетехнику.

Теплая сухая погода способствует этим действиям, делая местность более доступной для танков. Сырский также пришел к выводу, что ВСУ нуждаются в усилении обороны на наиболее уязвимых участках с помощью радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также в увеличении запасов дронов и противотанковых ракет. Вторым важным вопросом Сырский считает повышение качества подготовки военнослужащих.

Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. ВСУ испытывают нехватку ресурсов на 1200-километровом фронте, а также проблемы с противовоздушной обороной. ВС РФ активизировали наступление, планомерно уничтожая украинскую армию, передает Pravda.Ru.