В США рассказали, что приближает поражение Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся остановить коллапс армии на линии фронта на фоне усиления ударов ВС РФ и задержек в помощи Киеву со стороны Запада. Об этом сообщает телеканал NBC.

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«Вынужденная отступать, Украина сейчас пытается остановить коллапс на линии фронта, в то время как российские атаки и американские задержки оставляют Киев и его союзников перед лицом возможности болезненного поражения», - говорится в сообщении телеканала.

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Отмечается, что пакет помощи на сумму более $60 млрд «застрял» в конгрессе на несколько месяцев, «оставив Украину незащищенной на линии фронта». У ВСУ заканчиваются боеприпасы и личный состав, в то время как ее энергетическая система сталкивается «с натиском, который обнажает ее истощенную противовоздушную оборону».

До этого Le Figaro писала, что на Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя.