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Сальдо: иностранные наёмники в ВСУ служат в заградотрядах

Иностранные наёмники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо: иностранные наtмники в ВСУ служат в заградотрядах
© РИА Новости

По его словам, некоторые из них служат инструкторами, другие работают операторами БПЛА.

«На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иностранные операторы БПЛА служат в ВСУ на Херсонском направлении.

Также власти Чехии разрешили более 150 наёмникам примкнуть к ВСУ в конфликте.

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Владимир Сальдо
Чешская Республика
Украина