Иностранные наёмники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, некоторые из них служат инструкторами, другие работают операторами БПЛА.

«На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иностранные операторы БПЛА служат в ВСУ на Херсонском направлении.

Также власти Чехии разрешили более 150 наёмникам примкнуть к ВСУ в конфликте.