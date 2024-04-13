Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у Первомайского

Расчеты гаубиц Д-20 Южной группировки войск, оказывающие поддержку наступательным действиям российской пехоты, сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Первомайского на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе села Первомайского", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, на донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки войск "Юг" продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника

Расчеты гаубиц Д-20 ведут боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы - более 17 километров.