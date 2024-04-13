Украина за сутки нанесла 37 ударов по ДНР

За сутки с 00:00 12 апреля по 00:00 13 апреля Вооруженные силы Украины 37 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в официальном телеграм-канале.

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Из 37 обстрелов 26 было совершено на Донецском направлении, 10 на Горловском и одно на Ясиноватском. В сумме Украина выпустила 99 различных боеприпасов.

В результате обстрелов пострадал один местный житель и десять сотрудников МЧС по ДНР. Повреждено два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

За прошлые сутки ВСУ нанесли 23 удара, ранения получили шесть жителей, в том числе девочка-подросток.