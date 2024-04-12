В США обвинили ВСУ в неграмотном использовании западной техники

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что власти Украины неграмотно распоряжаются вооружениями, которые получают от западных стран. Ее слова приводит РИА Новости.

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Квятковски обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в неграмотном использовании западной техники, в частности, вооружений от США и НАТО. По ее словам, украинские военные уже потеряли основные полученные боевые системы.

«Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга". То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской операцией», — отметила она.

Эксперт добавила, что текущая ситуация с западной техникой у ВСУ является предсказуемой. По ее мнению, многие системы применяются «расточительным и даже трагичным образом».