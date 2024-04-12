США перебрасывают войска на Ближний Восток

Представитель министерства обороны США заявил, что Вашингтон отправляет дополнительные силы на Ближний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, дополнительные силы должны будут обеспечить защиту уже дислоцированным там войскам. Такое заявление он сделал на фоне возможной атаки Ирана по Израилю в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

Иран предупредил США об атаке

«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить», — заявил он.

Напомним, что 1 апреля консульство Ирана в Дамаске попало под удар со стороны Израиля.