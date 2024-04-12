США перебрасывают войска на Ближний Восток

США отправляют дополнительные силы на Ближний Восток
Представитель министерства обороны США заявил, что Вашингтон отправляет дополнительные силы на Ближний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, дополнительные силы должны будут обеспечить защиту уже дислоцированным там войскам. Такое заявление он сделал на фоне возможной атаки Ирана по Израилю в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.
«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить», — заявил он.
Напомним, что 1 апреля консульство Ирана в Дамаске попало под удар со стороны Израиля.
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