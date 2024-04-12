Российские военные показали тягач с бомбометом

Российские военные вооружили гусеничный тягач МТ-ЛБ корабельным реактивным бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2». Видео применения импровизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) показал отряд «Невский» в своем Telegram-канале.

Установку сделали специалисты артиллерийского дивизиона отряда «Невский». На крышу корпуса тягача установили «Смерч-2» с сокращенным количеством направляющих. Также на самодельной РСЗО можно заметить устройство, похожее на комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр», который предназначен для противодействия FPV-дронам.

Отмечается, что МТ-ЛБ с бомбометом уже применяют в зоне проведения специальной военной операции.

Базовая версия РБУ-6000 получила 12 стволов для запуска глубинных бомб калибра 213 миллиметров. Дальность стрельбы бомбами РГБ-60, которые весят почти 114 килограммов, составляет 5,2 километра.

В марте Минобороны России сообщило, что артиллеристы группировки войск «Восток» применили автоматическую пушку АЗП-57 калибра 57 миллиметров на шасси бронетранспортера МТ-ЛБ на южнодонецком направлении.