В Минобороны рассказали о жестком ответе на удары Украины по территории РФ

В ответ на действия Киева, направленные на причинение ущерба российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 6 по 12 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сообщает Минобороны.

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Целями ударов стали объекты украинского ТЭК и военно-промышленного комплекса (ВПК), а также пункты временной дислокации сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области.