Десятки украинских военных сдались в российский плен

За минувшую неделю в российский плен сдались десятки украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

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Оборонное ведомство сообщило, что число попавших в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 21 человек. Кроме того, в конце марта сдались еще 18 украинских солдат и сержантов.

Ранее российские FPV-дроны «Джокер» в зоне спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ. Как сообщил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, после атаки дрона в плен попали сразу 60 человек.