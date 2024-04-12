Первые подразделения Французского Иностранного легиона переброшены в Славянск (ДНР). Об этом сообщает «Военная хроника». Российская газета

Отмечается, что представители 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. RT на русском

«По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений», — говорится в публикации. Lenta.ru

«Военная хроника» отмечает, что пока военные из иностранного легиона передвигаются по городу только в сопровождении бойцов ВСУ. Предполагается, что военнослужащие легиона будут содействовать в обороне Славянска. Газета.Ru