Принудительная массовая мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины не поможет ей в военном конфликте с Россией, так как времени на подготовку новобранцев выделяется слишком мало, а оружия не хватает. Такое мнение выразил военный эксперт Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

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«Ситуация в стране становится все более критической, поскольку не хватает квалифицированных людей для ведения боевых действий. Постоянные потери на фронте и массовая миграция сделали страну неспособной вести длительные военные действия», — написал Лейрос.

По мнению эксперта, «тиранические меры принудительного набора» в ряды ВСУ не станут решением проблемы. Лейрос пояснил, что массовая отправка на передовую слабо подготовленных новобранцев не приведет к военным успехам. Мобилизованных необходимо научить обращению с незнакомым им западным оружием, в то время как «базовая подготовка, предлагаемая Киевом своим новобранцам, уже оказалась бесполезной».

Лейрос отметил, что «опосредованная война против России» едва ли закончится в ближайшее время, так как Запад не достиг своей цели по нанесению существенного военного ущерба РФ. По его мнению, в этих условиях Киеву остается только продолжать мобилизацию с отправкой на передовую новобранцев даже без каких-либо надежд на победу.

11 апреля в США не исключили коллапса ВСУ в ближайшие месяцы. К этому могут привести нехватка систем ПВО, боеприпасов и личного состава в рядах Вооруженных сил страны.