$93.72+0.50100.68-0.55
Войти в почту

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия в ходе состоявшегося обмена с Украиной вернула тела 23 военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
© globallookpress.com

В свою очередь, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о возвращении 99 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

77 украинских солдат, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боевых действиях на донецком направлении. Еще 20 военнослужащих воевали на запорожском направлении, двое — на харьковском.

В ходе предыдущего обмена, о котором стало известно 29 марта, Украине вернула России 29 тел военнослужащих, получив от российской стороны 121 тело солдат ВСУ.

Военные новости
Шамсаил Саралиев
Госдума
Горячая новость
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости