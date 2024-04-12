Пентагон пожаловался на удар Израиля по дипмиссии Ирана без уведомления США

Пентагон недоволен тем, что Израиль атаковал дипмиссию Ирана в Сирии, не предупредив США об этих планах. На отсутсвие уведомления со стороны Израиля пожаловался министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.

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«Министр обороны Ллойд Остин пожаловался своему израильскому коллеге на то, что Израиль не уведомил Соединенные Штаты перед нанесением удара по иранскому объекту в Сирии в этом месяце», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, недовольство Пентагона отсутствием уведомления связано с тем, что атака на консульство Ирана увеличивает риски для американских сил на Ближнем Востоке.

1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Власти Ирана пообещали неминуемый ответ на удар.