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В подполье сообщили, что Россия ударила по комбинату "СевГОК" в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) в Кривом Роге, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

ВС РФ ударили по комбинату олигарха Ахметова
© ТАСС

По словам Лебедева, который ссылается на своих коллег, предприятие осталось без электричества.

До этого Лебедев сообщал об ударе ВС РФ в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, детонация от которого ощущалась на расстоянии в 30 километров.

12 апреля взрывы произошли в Винницкой области в центральной части Украины.

11 апреля Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенная в городе Сумы, получила повреждения в результате взрыва.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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