ВС РФ ударили по комбинату олигарха Ахметова

Российские военные нанесли удар по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) в Кривом Роге, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, который ссылается на своих коллег, предприятие осталось без электричества.

До этого Лебедев сообщал об ударе ВС РФ в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, детонация от которого ощущалась на расстоянии в 30 километров.

12 апреля взрывы произошли в Винницкой области в центральной части Украины.

11 апреля Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенная в городе Сумы, получила повреждения в результате взрыва.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.