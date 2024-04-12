Военный эксперт рассказал о разнице ВПК России и НАТО

США постараются избежать обострения ситуации на Украине, так как ориентированный на прибыль, а не на защиту стран, военно-промышленный комплекс НАТО не готов к полномасштабному противостоянию с Россией. Об этом рассказал экс-сотрудник швейцарской разведки Жак Бо, слова которого приводит ИноТВ.

Он обратил внимание на недавний доклад, согласно которому по выпуску артиллерийских снарядов Россия троекратно превосходит все натовское производство.

«Российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы», - заметил Жак Бо.

При этом, по его словам, ВПК большинства стран НАТО приватизирован и во главу угла ставит прибыль, а не интересы государства.

«Подход там, по сути, такой: «Не хочу я строить новый завод, только чтобы производить снаряды, которые будут использоваться всего два месяца, а потом подпишут мирное соглашение. Кто мне за этот новый завод платить будет?»» - констатировал он.

Экс-сотрудник швейцарской разведки уверен в том, что США, понимая эту разницу, «всеми силами постараются избежать обострения ситуации на Украине».

Ранее обозреватели CNN привели данные о том, что ВПК России выпускает порядка 250 тыс. боеприпасов в месяц и около 3 млн в год. Заводы работают круглосуточно, в секторе задействованы порядка 3,5 млн россиян. Вместе с тем западные страны могут поставлять Киеву не более 1,2 млн снарядов в год. Они наращивают производство, но увеличение количества боеприпасов ожидается не ранее 2025 года, констатировали эксперты,

При этом европейская оборонная промышленность столкнулась с острой нехваткой нитроцеллюлозы, необходимой для производства боеприпасов. Гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер отмечал, что предприятия Европы получают свыше 70% хлопковой целлюлозы из Китая.