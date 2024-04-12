В НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на F-16

Главными проблемами обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16 являются «советская школа», незнание английского языка, а также кадровый дефицит. Об этом рассказал главком НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает украинская версия «Голоса Америки».

По его словам, украинцам особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых они летали и обслуживали, к современным самолетам четвертого поколения, таким как F-16.

Генсек НАТО признал неспособность F-16 стать «серебряной пулей» против России

Каволи отметил, что для управления F-16 необходимо знание и совершенствование английского языка: пилот должен разобрать руководства и инструкции, понимать, что написано на кнопках в самолете.

Также Каволи отметил кадровый дефицит пилотов. «Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить и при этом поддерживать достойный уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере», — заявил он.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал США из-за низких темпов передачи ВСУ истребителей F-16 и ракет ATACMS.

До этого Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.