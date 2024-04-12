Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников

Министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с поручением.

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Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

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Аэропортам и их службам транспортной безопасности поручили научиться определять модели нарушителя, предотвращать атаки беспилотников, в том числе производимые ими взрывы. Минтранс совместно с подведомственными агентствами разработал рекомендации по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от дронов. Данные рекомендации разработаны в связи с частыми угрозами совершения атак на объекты транспортного комплекса с использованием БПЛА, уточнили собеседник издания.