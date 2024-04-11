Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир «Россия 1».

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По его словам, открытия были сделаны после изучения трофейной техники стран НАТО. Он также добавил, что, исходя из полученных сведений, Вооруженные силы России совершенствуют свое вооружение.

«Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места», — заявил он.

По словам Артякова, используемые ВСУ западные танки успешно уничтожаются российскими боеприпасами.

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«Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника — очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы», — подытожил он.

Ранее в Ростехе рассказали про использование технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей.