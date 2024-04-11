Франция начала строительство нового порохового завода

Европейский лидер по производству пороха и взрывчатых веществ Eurenco приступил к строительству порохового завода в Бержераке.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заложил первый камень в основание завода, передает «Интерфакс», ссылаясь на публикацию Le Figaro. Французский президент призвал при этом руководителей ВПК ускорить переход на «военную экономику» для активной поддержки Украины. Он указал на то, что «повсюду в Европе растут военные расходы и заказы».

Завод планируется пустить в начале 2025 года, его мощность составит 1,2 тысячи тонн снарядного пороха в год. Компания возобновляет в Бержераке производство пороха, которое было перенесено в Швецию в 2007 году из-за нехватки заказов. Как сообщил журналистам гендиректор компании Тьерри Франку, спрос начал расти еще до событий на Украине, но в 2022 году конфликт стал ускорителем этого роста.