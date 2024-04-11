$93.72+0.50100.68-0.55
Войти в почту

Microsoft предложила армии США свою нейросеть

Корпорация Microsoft предлагала американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента. Об этом сообщает издание The Intercept.

Microsoft предложила армии США свою нейросеть
© Lenta.ru

Из оказавшейся в сети Министерства обороны США следует, что Microsoft предложила военным нейросеть DALL-E от компании OpenAI, созданную при ее финансовой поддержке. По словам журналистов, таким образом компания хотела извлечь выгоду из растущего интереса Вооруженных сил США к новым технологиям.

В документе говорится, что нейросеть можно применять при создании изображений для обучения систем управления боем. Презентация была представлена Минобороны США в октябре.

В материале отмечается, что создатель DALL-E OpenAI выступает категорически против использования разработок искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Однако Microsoft предложила военным США, с которым сотрудничает десятилетиями, модернизированную версию нейросети. Неизвестно, каким образом отреагировали на предложение Microsoft в Минобороны.

В сентябре армия США получила партию умных очков Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Параллельно Microsoft начала работать над усовершенствованной версией IVAS 1.2.

Военные новости
Microsoft
Пентагон
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости