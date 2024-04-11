Глава МАГАТЭ отреагировал на атаки против ЗАЭС

Атаки против Запорожской АЭС серьезно усилили риск ядерной аварии. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Российская газета

Он обратился к Совету управляющих агентства поддержать роль МАГАТЭ в их мониторинге ради общего блага. Гросси призвал использовать все доступные рычаги, чтобы «исключить возможность нападения на ЗАЭС в будущем». По его словам, атаки объекта, зафиксированные в минувшее воскресенье, 7 апреля, серьезно усилили риск ядерной аварии. Газета.Ru

Гросси отметил, что на следующей неделе обсудит этот вопрос в рамках Совета Безопасности ООН. Он призвал все стороны к максимальной сдержанности и соблюдению пяти принципов защиты ЗАЭС. ТАСС