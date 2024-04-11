Губернатор сообщил о падении российского беспилотника на Ставрополье

Российский беспилотный летательный аппарат упал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. По его данным, дрон нештатно приземлился в Шпаковском округе предположительно, столкнувшись с птицей.

Поселок Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата, разрушений и жертв нет. По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей. Все службы на месте. Ситуация под контролем, — говорится в сообщении.

Ранее на территории Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Представители регионального ГУ МЧС призвали местных жителей сохранять спокойствие. Жителей региона также призвали оставаться в помещениях и не подходить близко к оконным проемам.