ФСБ: Британия курировала диверсии против Черноморского флота и Крыма

ФСБ заявила, что спецподразделения Великобритании курировали большинство диверсионных акций против Черноморского флота РФ и Крыма.

Сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой, сообщил, что с начала СВО ведомство регулярно получает информацию о «кураторской роли» британских спецподразделений в «подавляющем большинстве террористических и диверсионных акций» против кораблей Черноморского флота и Крымского полуострова, передает ТАСС.

По словам представителя ФСБ, помимо подготовки диверсантов, Великобритания поставляет ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, используя Украину как полигон для испытаний.

Как указал он, спецслужбы Великобритании не утруждают себя планированием глубоко продуманных акций и детально проработанных операций, а также не заботятся о сохранности личного украинского состава.

В качестве примера представитель ведомства привел пресеченную ФСБ и Минобороны высадку украинского десанта на Тендровской косе, целью которого был захват маяка.

Ранее газете ВЗГЛЯД писала, какие задачи стратегического характера спецподразделения Великобритании выполняют на Украине. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море.