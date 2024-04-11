Минобороны заявило о массированном ударе ВС РФ по объектам ТЭК Украины

Российские войска в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли удар по объектам ТЭК Украины минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также сорваны переброски резервов в районы боевых действий и затруднено снабжение ВСУ топливом.

Таким образом, цели удара были достигнуты - все объекты поражены.

После массированного удара минувшей ночью, который, в частности, вели ракетоносцы Ту-95МС и барражирующие боеприпасы "Герань-2", сообщалось о поражении ТЭЦ-3 в Харькове и Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области.

Наиболее мощным стал удар по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС в Киевской области, в результате чего она была полностью уничтожена.