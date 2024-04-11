Минобороны отчиталось об ответе на попытки ударов ВСУ по объектам энергетики

ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли удар по объектам ТЭК Украины, сообщили в Минобороны. ТАСС

Там уточнили, что российские военные поразили цели оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Все цели ударов были достигнуты. Lenta.ru

В результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также сорваны переброски резервов в районы боевых действий и затруднено снабжение ВСУ топливом. Российская газета