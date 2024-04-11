Франция приготовилась к боям на море

Военно-морские силы (ВМС) Франции готовятся к возможным боевым действиям на фоне возросшей угрозы начала вооруженного конфликта. С таким утверждением выступил командующий авианосной боевой группой ВМС Франции контр-адмирал Жак Маллар. ТАСС

По его словам, военно-морские силы готовятся к борьбе с противником, который намерен «сокрушить» страну. News.ru

«Морской бой становится все более вероятным… Мы переходим из мира, в котором мы были достаточно свободны поступать так, как нам заблагорассудится, в мир, где мы чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности», — подчеркнул он. Газета.Ru